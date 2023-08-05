İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2023 Cumartesi / 19 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD Sahil Güvenliği yıldönümünü yine Türk gemileri ile kutladı
Güncel

ABD Sahil Güvenliği yıldönümünü yine Türk gemileri ile kutladı

ABD devlet kuruluşları ve senato üyeleri ABD Sahil Güvenliğinin kuruluş yıldönümünü Türk Sahil Güvenliğinin resimleri ile kutladı.

STAR Gazetesi5 Ağustos 2023 Cumartesi 11:01 - Güncelleme:
ABD Sahil Güvenliği yıldönümünü yine Türk gemileri ile kutladı
ABONE OL

4 Ağustos ABD Sahil Güvenliğinin kuruluş yıldönümünde sosyal medyada Türk Sahil Güvenliği gündem oldu. Bazı devlet görevlileri ve kuruluşları kutlama görsellerinde ABD Sahil Güvenlik gemilerinin resimlerini koymak yerine Türk Sahil Güvenlik gemilerinin resimlerini koydu.

Gemi resimlerinin üstündeki yazıların montaj yapılarak kaldırılması ise alay konusu oldu. Bir Türk kullanıcı ise sosyal medyada gemilerin güzelliğini vurgulayarak "Türk Sahil Güvenlik hızlı müdahale botları muadillerinden daha iyi görünüyor. Belki de ABD Sahil Güvenliği bu havalı görünen botlardan satın almalıdır" paylaşımında bulundu.

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMLARINI SİLDİLER

Batı Virginia Valisi Jim Justice, FBI Ajanları Derneği, Florida Senatosu Ofisi ve Amerika 2. Dünya Savaşı Müzesi gelen tepkiler sonrası paylaşımlarını sildi. ABD Sahil Güvenlik gemilerinin olduğu resimlerle tekrar paylaşım yapan kurumlar ve görevliler herhangi bir açıklama yapmadılar.

İşte o paylaşımlar;

GEÇEN YIL YAPTIKLARI HATAYI TEKRAR ETTİLER

Geçtiğimiz yıl ABD Güney Karolina Üyesi Nancy Mace'de sosyal medya hesabından Türk Sahil Güvenliğini içeren paylaşım yapmıştı.

Mace tepkiler üzerine Photoshop ile montajlanmış fotoğrafı kaldırmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.