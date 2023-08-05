ABD Sahil Güvenliği yıldönümünü yine Türk gemileri ile kutladı

4 Ağustos ABD Sahil Güvenliğinin kuruluş yıldönümünde sosyal medyada Türk Sahil Güvenliği gündem oldu. Bazı devlet görevlileri ve kuruluşları kutlama görsellerinde ABD Sahil Güvenlik gemilerinin resimlerini koymak yerine Türk Sahil Güvenlik gemilerinin resimlerini koydu.

Gemi resimlerinin üstündeki yazıların montaj yapılarak kaldırılması ise alay konusu oldu. Bir Türk kullanıcı ise sosyal medyada gemilerin güzelliğini vurgulayarak "Türk Sahil Güvenlik hızlı müdahale botları muadillerinden daha iyi görünüyor. Belki de ABD Sahil Güvenliği bu havalı görünen botlardan satın almalıdır" paylaşımında bulundu.

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMLARINI SİLDİLER



Batı Virginia Valisi Jim Justice, FBI Ajanları Derneği, Florida Senatosu Ofisi ve Amerika 2. Dünya Savaşı Müzesi gelen tepkiler sonrası paylaşımlarını sildi. ABD Sahil Güvenlik gemilerinin olduğu resimlerle tekrar paylaşım yapan kurumlar ve görevliler herhangi bir açıklama yapmadılar.



İşte o paylaşımlar;

GEÇEN YIL YAPTIKLARI HATAYI TEKRAR ETTİLER



Geçtiğimiz yıl ABD Güney Karolina Üyesi Nancy Mace'de sosyal medya hesabından Türk Sahil Güvenliğini içeren paylaşım yapmıştı.

Mace tepkiler üzerine Photoshop ile montajlanmış fotoğrafı kaldırmıştı.