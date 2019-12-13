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ABD Senatosu'nun skandal 'Ermeni' kararına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,Twitter'da yaptığı paylaşımda, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi.

Ömer Çelik, "ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu temelsiz ve çirkin karar, soykırım endüstrisi lobisini memnun etse de, tarihi yalan siyasetine alet etmektedir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olacak niteliktedir. Siyasi açıdan tamamen sorumsuz bir yaklaşımdır. Bu karar aynı zamanda fanatik Ermeni çıkar gruplarının yönettiği tamamen tarihi çarpıtmaya dayanan  “soykırım ekonomisi”nin, ABD ulusal çıkarlarına rağmen Amerikan lobicilik sistemine ne denli etki ettiğini de göstermektedir. Yine bu şaibeli lobi nedeniyle Sn Cumhurbaşkanımızın "arşivlerin açılması ve tarihçilerin birlikte çalışması" şeklindeki yapıcı çağrısından Ermenistan tarafı kaçmaktadır. Londra'daki NATO Zirvesi'nde, güncel tehditlere karşı liderler düzeyinde sıkı işbirliği kararlılığı ortaya konmuş iken, Senato'da atılan bu adım NATO İttifakı içerisindeki dayanışma ruhuna yönelik de sorumsuzca bir yaklaşımdır. ABD Senatosu sorumlu bir tutum içerisinde olsaydı, bu süreçte dünün asılsız iddialarıyla bugünün gerçekliğini manipüle etmeye kalkmaz, uluslararası güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir diyalog zeminini güçlendirecek adımlar atardı. Sağduyulu siyasetçilerin ,Türkiye'ye karşı nefret söyleminin taşıyıcısı olan sorumsuz siyasetçilerin peşine takılmamaları temennimizdir. Bölgesinde mazlum halkların sığınağı olan Türkiye Cumhuriyeti, anlı ak olarak vakur bir özgüvenle yoluna devam edecektir."

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