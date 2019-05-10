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ABD temsilcisi Halilzad Taliban yetkilileriyle 6. kez görüştü

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 6. kez Taliban temsilcileriyle bir araya geldi.

  • AA
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ABD ile Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen görüşmeler 9. günün sonunda tamamlandı.

Görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Halilzad, Afganistan'daki savaşı sonlandırmak için görüşmelerde yavaş ama istikrarlı ilerlediklerini belirtti.

Görüşmelerde daha hızlı ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade eden Halilzad, şiddet olaylarının arttığı bir dönemde barış görüşmelerindeki ilerlemenin yeterli olmadığına işaret etti.

Halilzad, her iki tarafın da şiddete son vermesini istediğinin altını çizdi.

Öte yandan Taliban örgütü de görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladı.

TALİBAN İLE BARIŞ SÜRECİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor. Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda pek çok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.

Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosu ve bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa bir süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.

Başkan Erdoğan, Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi´nin açılışına katıldı.

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