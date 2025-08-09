İSTANBUL 31°C / 23°C
Güncel

ABD'de Bakü-Erivan anlaşması... Türkiye'ye önceden bilgi verildi

ABD'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış için ortak deklarasyon imzalanmasına ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Bize öncesinden bilgi verildi, Bayramov'la görüştüm.' dedi.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 14:37
ABD'de Bakü-Erivan anlaşması... Türkiye'ye önceden bilgi verildi
Mısır'da mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Fidan, "Azerbaycan verdiği mücadele ile topraklarını kurtardı. Kafkaslardaki anlaşma önemli bir gelişme." dedi.

Bakan Fidan, "Bize öncesinden bilgi verildi, Bayramov ile görüştüm. Sağlanan barış önemli." diye konuştu.

- BARIŞ İÇİN ORTAK DEKLARASYON

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

ABD Başkanı Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

