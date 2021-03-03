ABD'de FETÖ propagandası! New York sokaklarında ilan verdiler

star.com.tr 03 Mart 2021 Çarşamba 23:03 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 23:04

ABD'nin New York şehrinin en işlek caddelerinden biri olan Times Square'da (Times Meydanı) yer alan reklam panolarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde ilan veren FETÖ'cüler, alçak propaganda faaliyetlerine devam ediyor.

ABD'nin en önemli meydanlarından birinde Fethullahçı Terör Örgütü'nün, propaganda yapmasına izin verilmesi dikkat çekti.

- "STOP ERDOĞAN" İLANLARI

Dünyanın en kalabalık metropollerinden olan New York'un en işlek caddelerinden biri olan Times Meydanı'nda yer alan dijital reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından biri olduğu bilinen "Silenced Turkey" adlı oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımıyor. Söz konusu oluşum, devasa reklam panolarına "Stop Erdoğan" (Erdoğan'ı durdurun) yazılarını yazdırdı.

FETÖ'cü platform, dünyaca ünlü markaların yüzbinlerce dolar karşılığında reklam verdiği yer olarak bilinen Time Square'de, Türkiye ve Erdoğan aleyhinde ilan vermesi, ABD yönetiminin New York'un merkezinde terör propagandasına izin verdiğini gözler önüne serdi.

- SİTE FETÖ GEREKÇESİYLE KAPATILDI



"Silencedturkey" adlı internet sitesi 4 Nisan 2017 tarihinde Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ gerekçesi ile kapatıldı. Sitenin kurucuları arasında olan FETÖ firarisi avukat Gazi Kozanoğlu'nun 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişimi esnasında Başkan Erdoğan'ı sosyal medya hesabından tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.