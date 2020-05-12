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  • ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bin 987'ye ulaştı
Güncel

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bin 987'ye ulaştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1931 artarak 81 bin 987'ye ulaştı.

12 Mayıs 2020 Salı 17:10 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 17:10
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