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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge olarak kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta azaldı.

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Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 12-18 Ocak döneminde bir önceki haftaya göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 21 düşüş olduğunu gösterdi.

Böylece geçen hafta 873 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 852'ye geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 62,70 dolardan tamamlarken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı 53,73 dolardan kapandı.

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