'Çingene Kızı mozaiği 26 Kasım’da Türkiye'ye getirilecek'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'ABD'deki Çingene Kızı mozaiği 26 Kasım’da Türkiye'ye gelecek' dedi.
- İHA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "ABD'deki Çingene Kızı mozaiği 26 Kasım’da Türkiye'ye gelecek. ABD’de Ohio Bowling Green State Üniversitesinde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği parçalarının Kasım sonunda Gaziantep'e, ait olduğu topraklara getirileceği bilgisini de burada sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.
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