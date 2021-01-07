Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili peş peşe açıklamalar: Endişeliyiz

07 Ocak 2021 Perşembe 01:08 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 01:12

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonrası güvenlik güçleri Kongre girişini kapattı ve göstericilere müdahale etti.

Yaşanan olaylarla ilgili Türkiye'den de peş peşe açıklamalar geldi...

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: DEMOKRASİNİN İŞLER HALE GELECEĞİNE OLAN İNANCIMIZI KORUYORUZ

ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şunları kaydetti:

"ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz."

KALIN: ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

ABD'deki Kongre baskınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadesine yer veren Kalın, aynı mesajın İngilizcesini de paylaştı.

ŞENTOP: TARAFLARI SÜKUNETE DAVET EDİYORUZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD'de yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı. Şentop açıklamasında, 'ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz.' ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yükselen tansiyon ve Trump destekçilerinin kongre binasını basmasının ardından yazılı açıklama yaptı. açıklamada, "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD kongresinde bugün meydana gelen olaylar ve başkent Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz."