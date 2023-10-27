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''ABD'deki saldırıyı Hamas gerçekleştirdi'' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) 'ABD'nin Maine eyaletindeki saldırıyı Hamas gerçekleştirdi' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

27 Ekim 2023 Cuma 15:24 - Güncelleme:
''ABD'deki saldırıyı Hamas gerçekleştirdi'' iddialarına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Maine'in Lewiston kentindeki silahlı saldırıda 18 kişinin öldüğü 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırganın kimliğini tespit eden ABD polisi, saldırıyı gerçekleştiren şahsın ateşli silah eğitmeni olan Robert Card olduğunu duyurdu.

Card'ın 2002 yılında ordu rezervine (askeri rezerv) kaydının yapıldığı, 20 yılı aşkın süredir orduya hizmet verdiği belirtildi.

Card'ın ABD ordusu için yurt dışında görev yapmamış bir petrol ikmal uzmanı olduğu açıklandı.

Card'ın ABD ordusunda; Ordu Başarı Madalyası, İnsani Hizmet Madalyası, Ulusal Savunma Hizmet Madalyası ve Ordu Hizmet Şeridi gibi ödüller aldığı belirlendi.

  • iletisim merkezi
  • dezenformasyon
  • Hamas saldırısı

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