23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9256
  • 6,5388
  • 281.597
  • 95257.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD'den yeni yaptırım açıklaması

Pentagon, iki ülke arasındaki silah satışlarının Milli Savunma Bakanlığına yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu.Pentagon, iki ülke arasındaki silah satışlarının Milli Savunma Bakanlığına yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Barış Pınarı Harekatı´nı neden başlattı?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den yeni yaptırım açıklaması

ABD'den yeni yaptırım açıklaması

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Rus uzmanlar geliştirdi! Suçluların tespiti kolaylaşıyor

Rus uzmanlar geliştirdi! Suçluların tespiti kolaylaşıyor

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Sosyal medyadan terör propagandası: 5 tutuklama

Sosyal medyadan terör propagandası: 5 tutuklama

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Yarın başlıyor

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Yarın başlıyor

Ambulansa yol vermemişti... Cezası belli oldu

Ambulansa yol vermemişti... Cezası belli oldu

Bakanlık kara listeyi açıkladı: Bu çikolata ve içeceklere dikkat

Bakanlık kara listeyi açıkladı: Bu çikolata ve içeceklere dikkat
 

POPÜLER HABERLER

Bakanlık paylaştı! Yakalanan terörist PKK zulmünü bu sözlerle anlattı

Bakanlık paylaştı! Yakalanan terörist PKK zulmünü bu sözlerle anlattı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kraliyet çifti Pakistan'da

Kraliyet çifti Pakistan'da

Yapımı 7 gün sürüyor: Ne reçeli olduğunu bir bilseniz...

Yapımı 7 gün sürüyor: Ne reçeli olduğunu bir bilseniz...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA