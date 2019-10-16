ABD'den yeni yaptırım açıklaması
Pentagon, iki ülke arasındaki silah satışlarının Milli Savunma Bakanlığına yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu.Pentagon, iki ülke arasındaki silah satışlarının Milli Savunma Bakanlığına yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu.
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