22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8785
  • 6,4675
  • 284.069
  • 99648.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD’li senatörler Graham ve Van Hollen’den Türkiye’ye karşı skandal yaptırım tasarısı

TSK’nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı’ndan rahatsız olan ABD’li senatörler Türkiye’ye karşı harekete geçti. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Senatör Chris Van Hollen Türkiye'ye yönelik ağır yaptırımlar öngören bir tasarı hazırladıklarını duyurdular. Başkan Erdoğan’ın da hedef alan Graham’ın yaptırım tehditlerine ilişkin Trump “Lindsey burada (Suriye) 200 yıl daha durmak istiyor” yorumunu yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin yolundan çekilme kararını hazmedemeyen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, bir diğer Senatör Chris Van Hollen ile Türkiye'ye sert yaptırımlar öngören tasarıyı hazırladığını duyurdu.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ yuvalarına yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan duyduğu "endişeyi" dilinden düşürmeyen Graham, söz konusu yaptırım tasarısına, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu bir dizi isim sıraladı.

Türkiye'nin yönetici kadrosunun neredeyse tamamını yaptırım listesine alan Graham, bu isimlerin tüm mal varlıklarına yaptırım uygulanmasının yanı sıra bu isimlere vize engeli de getirilmesini talep etti.

Graham’ın yaptırım uygulanmasını istediği isimler; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Tasarının Türkiye ekonomisiyle ilgili bölümünde, Türk savunma ve enerji sektörlerine ciddi engeller getirilmesinin öngörüldüğü öğrenildi.

Askeri alanla ilgili olarak şunlar kaydedildi:

“Türk ordusu tarafından kullanılmış uçak veya uçak parçalarının yanı sıra makine aksamı, otomotiv ekipmanları ile Türkiye’nin kara ve deniz kuvvetleri tarafından değerlendirilmiş hizmetler, Türk ordusu tarafından kullanılmış silahlar veya savunma teçhizatları dahil olmak üzere Türk ordusuyla bilinçli olarak işlem yapan, satış yapan, finansal destek sağlayan veya teknolojik destek veren yabancı kişilere yaptırım uygulanacaktır.”

Enerji sektörüyle ilgili yaptırımlarla ilgili olarak şunlar belirtildi:

“Türkiye’nin silahlı kuvvetleri tarafından kullanılması amacıyla petrol ve doğal gaz üretimine mal, hizmet, teknoloji, bilgi veya başka herhangi bir destek veren yabancı kişi ve kurumlara yaptırım uygulanacaktır.”

Yaptırımlar silsilesinin dördüncü maddesinde, ABD’nin askeri desteğine getirilmesi öngörülen kısıtlamalar sıralandı. Bu kapsamda, ABD’nin Türk Silahlı Kuvvetlerine savunma hizmetleri, teknolojileri ve materyallerini satması ile Türk Silahlı Kuvvetlerine mühimmat satışı ya da devri konularında kısıtlama uygulanacağı belirtildi.

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin bir kez daha yinelendiği yaptırım tasarısında, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası olarak bilinen CAATSA’nın hayata geçirilmesi gerektiği tekrar ifade edildi.

TRUMP GRAHAM’A YANIT VERDİ

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in Türkiye'ye karşı yaptırım tehditlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Sanırım Lindsey burada (Suriye) 200 yıl daha durmak istiyor. Ama ben bu konuda hemfikir değilim." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı başladı... Telabyad çevresindeki hedeflere obüs atışları

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'un tüm camilerinde sela okundu

İstanbul'un tüm camilerinde sela okundu

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe de yurt içinde

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe de yurt içinde

Belediyeye ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor

Belediyeye ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor

YPG/PKK'lı teröristlerin attığı roket Nusaybin'e düştü

YPG/PKK'lı teröristlerin attığı roket Nusaybin'e düştü

ABD Başkanı Trump'tan PKK itirafı

ABD Başkanı Trump'tan PKK itirafı

Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklama! 'O ismi yakaladık, kimse bilmiyor...'

Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklama! 'O ismi yakaladık, kimse bilmiyor...'

Uçaklar uçamaz diyorlardı... Türkiye'den tokat gibi cevap!

Uçaklar uçamaz diyorlardı... Türkiye'den tokat gibi cevap!

Bakan Çavuşoğlu: Bizim derdimiz teröristlerdir

Bakan Çavuşoğlu: Bizim derdimiz teröristlerdir
 

POPÜLER HABERLER

Barış Pınarı Harekatı başladı... Telabyad çevresindeki hedeflere obüs atışları

Barış Pınarı Harekatı başladı... Telabyad çevresindeki hedeflere obüs atışları

Barış Pınarı Harekatı başladı

Barış Pınarı Harekatı başladı

Her mevsim ayrı güzel... Ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Her mevsim ayrı güzel... Ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Uzun boylu insanların zorlu hayatı

Uzun boylu insanların zorlu hayatı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA