ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin yolundan çekilme kararını hazmedemeyen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, bir diğer Senatör Chris Van Hollen ile Türkiye'ye sert yaptırımlar öngören tasarıyı hazırladığını duyurdu.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ yuvalarına yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan duyduğu "endişeyi" dilinden düşürmeyen Graham, söz konusu yaptırım tasarısına, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu bir dizi isim sıraladı.

Türkiye'nin yönetici kadrosunun neredeyse tamamını yaptırım listesine alan Graham, bu isimlerin tüm mal varlıklarına yaptırım uygulanmasının yanı sıra bu isimlere vize engeli de getirilmesini talep etti.

Graham’ın yaptırım uygulanmasını istediği isimler; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Tasarının Türkiye ekonomisiyle ilgili bölümünde, Türk savunma ve enerji sektörlerine ciddi engeller getirilmesinin öngörüldüğü öğrenildi.

Askeri alanla ilgili olarak şunlar kaydedildi:

“Türk ordusu tarafından kullanılmış uçak veya uçak parçalarının yanı sıra makine aksamı, otomotiv ekipmanları ile Türkiye’nin kara ve deniz kuvvetleri tarafından değerlendirilmiş hizmetler, Türk ordusu tarafından kullanılmış silahlar veya savunma teçhizatları dahil olmak üzere Türk ordusuyla bilinçli olarak işlem yapan, satış yapan, finansal destek sağlayan veya teknolojik destek veren yabancı kişilere yaptırım uygulanacaktır.”

Enerji sektörüyle ilgili yaptırımlarla ilgili olarak şunlar belirtildi:

“Türkiye’nin silahlı kuvvetleri tarafından kullanılması amacıyla petrol ve doğal gaz üretimine mal, hizmet, teknoloji, bilgi veya başka herhangi bir destek veren yabancı kişi ve kurumlara yaptırım uygulanacaktır.”

Yaptırımlar silsilesinin dördüncü maddesinde, ABD’nin askeri desteğine getirilmesi öngörülen kısıtlamalar sıralandı. Bu kapsamda, ABD’nin Türk Silahlı Kuvvetlerine savunma hizmetleri, teknolojileri ve materyallerini satması ile Türk Silahlı Kuvvetlerine mühimmat satışı ya da devri konularında kısıtlama uygulanacağı belirtildi.

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin bir kez daha yinelendiği yaptırım tasarısında, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası olarak bilinen CAATSA’nın hayata geçirilmesi gerektiği tekrar ifade edildi.

TRUMP GRAHAM’A YANIT VERDİ

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in Türkiye'ye karşı yaptırım tehditlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Sanırım Lindsey burada (Suriye) 200 yıl daha durmak istiyor. Ama ben bu konuda hemfikir değilim." diye konuştu.