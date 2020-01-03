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ABD’nin saldırısının arka planında ne var? Ardan Zentürk’ten dikkat çeken detay

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin öldürüldüğünü açıkladı. Konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren Star Yazarı Ardan Zentürk, 'ABD, geri adım atmayacaktır. Eğer İran’dan kendisine saldırı görürse cevap verecektir.' dedi.

03.01.2020  13:26 - Güncelleme: 03.01.2020  13:58
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in Irak’ın başkenti Bağdat’ta hava alanına düzenlenen füze saldırısında öldürülmesi, dünyada büyük bir şok etkisi yarattı. Peki, ABD, İran’a yönelik saldırılarına devam edecek mi? Bölgeyi neler bekliyor?

TürkMedya Dijital Haber Merkezi’nden Ezgi Aşık’a konuşan Ardan Zentürk, bölgede yaşanan gelişmelerin ABD’nin İran’a dönük savaş planını hızlandırabileceğini. Zentürk, “İran açısından Kasım Süleymani’nin öldürülmesi, ABD savunma bakanının İran uçaklarıyla öldürülmesi gibi. İran bu saldırının cevabını mutlaka vermeye çalışacaktır.” ifadelerini kullandı.

“ABD BÖLGEDEN İSTİHBARAT ALDI”

ABD’nin Orta Doğu politikalarının değiştiğini belirten Ardan Zentürk, “ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in yaptığı açıklamalardan ABD’nin İran’a yönelik politikalarının değiştiğini anlamıştık. Ama işin bu boyuta varacağını kimse tahmin etmedi. Bakan Esper’in açıklamasından İran’ın Irak ve Suriye coğrafyasında ABD askeri varlığına karşı sert saldırılar yapılacağı yönünde bir istihbarat aldığını anlıyoruz.” dedi.

“ABD’NİN İRAN’A DÖNÜK SAVAŞ PLANI HIZLANABİLİR”

ABD’nin İran’a sert mesaj vermeye çalıştığını söyleyen Zentürk, “Trump kongreye hiçbir bilgi vermeden, kendi yetkisini kullanarak başlattığı suikast saldırısında Kasım Süleymani ile Irak’taki Haşdi Şabi güçlerinin komutanını aynı anda öldürdü. İran açısından bu, ABD savunma bakanının İran uçaklarıyla öldürülmesi gibi. İran bu saldırının cevabını mutlaka vermeye çalışacaktır. Bu da ABD’nin İran’a dönük savaş planını büyük olasılıkla hızlandırabilir.” şeklinde konuştu.

“ABD KONGRESİ TRUMP’IN KARARINI TARTIŞACAK”

ABD kongresinde Trump’ın yaptığı hamlenin tartışılacağını sözlerine ekleyen Ardan Zentürk, şöyle konuştu: “ABD kongresiyle güçlü bir devlet, şu anda kongre içerisinde bir grup siyasetçi şunları söylüyor; başkan kongreye bile haber vermeden İran’ın ikinci adamını öldürdü, İran ile fiilen savaşa girdik, ABD’nin Orta Doğu’daki çıkarlarını riske soktu, ABD’lilerin hayatını riske soktu. ABD kongresinde demokrat ve diğer kanadın bu kararı nasıl karşılayacağını akşam saatlerinde öğreneceğiz.”

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

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