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Son dakika: ABD ziyareti, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözleri... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, '(ABD ziyareti) Trump ile telefon görüşmesi yapacağız, ona göre nihai kararımızı vereceğiz' dedi. Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine tepki gösteren Erdoğan, 'KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım' dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(ABD'ye gidecek mi?) Trump ile telefon görüşmesi yapacağız, ona göre nihai kararımızı vereceğiz.

(Bülent Arınç'ın açıklamaları) KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım. Şık bir açıklama değil.

Maalesef ABD, YPG/PYD ile ayrıca bir devriye görevi yapıyorlar, kendilerine göre. Halbuki bunlar çekileceklerdi. Çekilme kararı verdikleri halde şu anda bölgede böyle bir devriye çalışmasını Amerika'nın bu terör örgütleriyle yapmasını neyle izah edeceğiz? Bunlar bizim mutabakatımızda yok

(Rusya'dam uçak alınacak mı?) S-400 alırken kimseye sormadık, uçak almaya karar verirsek biz bunu alırız.

 

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