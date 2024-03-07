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ABD'ye gidemeyince Mısır'a kaçtılar

İstanbul'da ATV kullanan bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan 18 yaşından küçük sürücü T.C. ile kendisini yurtdışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok'un Amerika'ya gitmek istediği, ancak uçak bulamayınca Mısır'a yöneldikleri öne sürüldü.

Sabah7 Mart 2024 Perşembe 07:52 - Güncelleme:
ABD'ye gidemeyince Mısır'a kaçtılar
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1 Mart Cuma akşamı Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz'da yaşanan olayda, Murat Acı hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Vefat eden Murat Acı'nın ortağı Mesut Yılmaz, "Burada kazada yaralananlardan Tahsin, İbrahim ve Hasan'ın cep telefonları hâlâ ortada yok. Hasan'ın annesi telefonu aradığında bir kadın açmış, 'Oğullarınız iyi' deyip telefonu kapatmış. Bir daha ulaşan olmamış" ifadelerini kullandı. Tek çocuğunun babasını kazada kaybeden acılı eş Şükriye Acı ise, "Öğrendiğimde çocuğum da hissetti ister istemez. Ben çocuğumu sakinleştirmek için kendi acımı dahi yaşamadım. 'Ben anneyim' demiş açıklamasında. Kendisi bir insan olsaydı, eşimi ölüme terk etmezdi. Orada can çekişen insanları ölüme terk etmek bir insanlık belirtisi değil. Bir insanlık içgüdüsü hiç değil. Ben adalet istiyorum" ifadelerini kullandı. Olaydan sonra İstanbul Havalimanı'na giden anne Eylem Tok, oğlu ile birlikte saat 03.00 sıralarında Mısır uçağına binmek için işlem yaptı. İşlemlerin ardından anne Eylem Tok ile oğlu 04.30'da Mısır'a kaçtı. Baba Özer Acı, "Oğluma çarpan çocuk ABD vatandaşı olduğu için annesi önce Mısır'a ardından ABD'ye götürmüştür" dedi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kazanın ardından olay yerine gelen annesi ile birlikte Mısır'a kaçtıkları tespit edilen sürücü T.C ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sabah'ın haberine göre, Öte yandan şüphelilerin hedeflerinin Mısır değil ABD olduğu iddia edildi. Şüpheli T.C.'nin, Amerikan vatandaşı olduğu da öne sürüldü.

Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Keçeci (21), Hasan Topal (25) ve İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuş, T.C.'nin kullandığı lüks cip 5 kişiye çarpmıştı. Olayda Murat Acı hayatını kaybetmişti.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle ilgili süreç başladı. Bilgi ve belgeler iletilerek sanıkların Mısır'dan Türkiye'ye intikalini sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

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