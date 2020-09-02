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AK Parti'den ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamada; 'ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir.' ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'ABD'nin aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır.' ifadesini kullandı.

AA02 Eylül 2020 Çarşamba 12:16 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 12:45
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamada; "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir." ifadelerini kullandı.

TÜRKLERİN HAKLARINI GASP EDEMEZ

Çelik açıklamalarında; "Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp edemez." dedi.

"HİÇBİR DAYATMAYI KABUL ETMEYİZ VE ASLA TAVİZ VERMEYİZ"

Türkiye'nin garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedir olduğunu belirten Çelik; "Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır; hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir."

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AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: BU SİYASET DIŞI VE BASİRETSİZ BİR KARARDIR

Kurtulmuş, ABD'nin Güney Kıbrıs Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah ambargosunu kaldırmaya yönelik aldığı kararın Türkiye'ye karşı müttefiklik ruhuna uymayan önyargılı bir karar olduğunu belirten Kurtulmuş, "ABD'nin aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır. Kıbrıs adasındaki barışa zarar verecek bu adaletsiz kararın garantör ülke olarak karşısında duracağız ve bölgenin huzuru ve esenliği için uluslararası hukuktan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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