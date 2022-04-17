İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2022 Pazar / 16 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: Abluka-1 başladı
Güncel

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Abluka-1 başladı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı.

IHA17 Nisan 2022 Pazar 10:30 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 11:01
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın" Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 650 personel ile 42 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.