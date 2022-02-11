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Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Devlet Bakanı Sylva ile görüştü

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva tarafından kabul edildi.

AA11 Şubat 2022 Cuma 20:57 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 20:57
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Büyükelçi Bayraktar ile Bakan Sylva, başkent Abuja'daki Petrol Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasında enerji iş birliği konuları ele alındı. İki ülke arasında "hidrokarbon" alanında iş birliğine ilişkin 20 Ekim 2021'de imzalanan mutabakat zaptı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Sylva, Nijerya'nın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi önemsediğini ve enerji konularının ikili ilişkilerde stratejik bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sylva, Türkiye'nin enerji alanındaki tecrübesine ve birikimine dikkati çekerek karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımın önemini vurguladı.

  • Sylva
  • Abuja
  • Hidayet Bayraktar

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