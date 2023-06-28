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Kurban Bayramında değişmeyen manzara! Acemi kasaplar ilk günden hastanelerin yolunu tuttu

Kurbanlarını kesmeye çalışırken yaralananlar, kentteki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

AJANSLAR28 Haziran 2023 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
Kurban Bayramında değişmeyen manzara! Acemi kasaplar ilk günden hastanelerin yolunu tuttu
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Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

Kırklareli'nde kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Vehbi Çetin, AA muhabirine, kurbanını kestiği sırada dikkatsizliği nedeniyle bıçakla bacağını yaraladığını belirtti.

Tedavisinin ardından yaşadığı Asilbeyli köyüne döneceğini ifade eden Çetin, kurban keseceklerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

KAYSERİ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANEYE AKIN ETTİ

Kayseri'de kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastaneye akın etti.

Kayseri'de bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastane gelen kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.

"KURBANLARI EHİL KİŞİLERE KESTİRMELERİ SON DERECE ÖNEMLİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram tedbirlerine uyulmasını dikkati çekerek, "Tedbirleri almak bizden tedbirlere uymak vatandaşımızdan. Bu çerçevede özellikle tedbirlere uymalarını dönüşte de özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii bayramda daha çok karşılaştığımız acemi kasaplardan kaynaklı vakalarımız çok fazla olur. O nedenle kurbanları ehil kişilere kestirmeleri son derece önemli. Bayramımıza gölge düşürmeyelim." ifadesini kullandı.

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