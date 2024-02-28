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Acı olay! Boğazına kaçan kusmuk öldürdü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 5 yaşındaki Ulaş Topçu, kusmuğunun nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

DHA28 Şubat 2024 Çarşamba 13:43 - Güncelleme:
Acı olay! Boğazına kaçan kusmuk öldürdü
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Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan Nilay Topçu ile İstanbul'da özel bir firmada çalışan eşi İsmail Topçu, çocukları olmayınca tedavi görmeye başladı. Çiftin, uzun süren tedavinin ardından 5 yıl önce, tek yumurta ikizi olan Ulaş ve Altay adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Ocaklar Anaokulu'na giden ikiz kardeşlerden Ulaş Topçu, dün evde rahatsızlanarak kustu. İddiaya göre kusmuğu nefes borusuna kaçan Ulaş, annesi tarafından Ocaklar Sağlık Ocağı'na götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulaş Topçu, kurtarılamadı. Ulaş Topçu'nun cenazesi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Sarıyer'de toprağa verileceği öğrenilen Ulaş Topçu'dan geriye, tek yumurta ikizi kardeşi Altay ile birlikte çekilen fotoğrafları kaldı.

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