Başkan Erdoğan YÖK'e görüş bildirdi: Açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılması daha yararlı

05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:09 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:13

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun “psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde” bir rapor hazırlandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu bildirdi.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen “açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir." ifadelerini kullandı.