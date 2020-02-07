07.02.2020 08:19 - Güncelleme: 07.02.2020 08:19

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 yolcunun hayatını kaybettiği, 6’sı mürettebat 180 kişinin yaralandığı uçak kazasının ardından pist yeniden açıldı, uçuşlar normale döndü. İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıkıp parçalanmasının ardından, kaza öncesi diğer uçakların pilotlarıyla kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı.

PEGASUS UÇAĞI UYARILDI

Kazadan saatler önce kule görevlilerinin pilotlara rüzgarın hızını sorması, pilotların da kule görevlilerine rüzgarla ilgili bilgiler vermesi anbean kayıtlara yansıdı. Kazadan 1 saat önce yaşanan konuşmalarda pilotların, “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti. Kulenin kaza yapan Pegasus uçağının pilotuna da “Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgarı (tail-wind) rapor etti” bilgisini verdiği belirtildi.

PİST PAS GEÇİLMELİ

Uçakların inişlerindeki en tehlikeli durumlarından biri olan “rüzgar kırılması” (windshear) alçak irtifalarda büyük tehlike oluşturuyor. Rüzgarın ani ve şiddetli yön değiştirmesi uçağın hızının birden düşmesine yol açarken, bu gibi durumlarda pilotların inişten vazgeçip pisti pas geçmesi öneriliyor. İnişte bu durumla karşılaşan uçağın kontrolsüz şekilde düşebileceğini belirten uzmanlar, gerekli kumanda uygulanmazsa uçağın kırıma uğramasının da büyük oranda kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

ACİL DURUM ANONSU YAPILMADI

Parçalanan uçaktan yaralı kurtulan yolcular kaza anını anlattı. “Hiçbir şekilde acil durum anonsu yapılmadı. Hatta ‘telefonlarınızı açabilirsiniz’ anonsu yapıldığını hatırlıyorum” diyen Engin Demir, “Uçak piste çok hızlı bir şekilde indi. İçeride sıkıştık. Bagaj kısmından ve yukarıdan üstümüze bir şeyler düştü. Kurtarma ekipleri geldikten sonra sürünerek kendi imkanlarımla çıktım” şeklinde konuştu. Yaralılardan Alper Kulu da “Uçuşta en başından sonuna kadar bir anormallik vardı. Çok sarsıntılı bir yolculuk geçirdik. Uçak çok zor bir şekilde yere teker koydu. Diğer seferlere göre çok sertti. Tekerleği yere koyduktan sonra ‘İstanbul’a hoş geldiniz’ anonsları yapıldı. Uçak bir anda sağa sola yalpalamaya başladı. Sonrası malum, 30-40 metrelik çukura düşmüşüz” dedi. Üniversite öğrencisi Yağız Eray Esgin ise şunları söyledi: “İniş yaptığımızda çok kötü sarsıldık. Tekerler piste değdi, ‘telefonlarınızı kullanabilirsiniz, kemerlerinizi çözmeyiniz’ anonsu yapıldı. En arkadan ikinci sıradaydım. Pistten çıktıktan sonra acil çıkış kapılarının biri kapalı idi. Açık olan kapıda da şişme balon açılmamıştı. Buradan atlayarak indim. Yürüyerek ambulansa ulaştım.”

(Yeni Şafak)