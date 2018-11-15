Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Acil servis önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hastanenin acil servisi önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki grup arasında henüz  belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
 
Acil servis önündeki tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı  kavgada, Ozan B, Ahmet B. ve İsmail İ. yaralandı.
 
Görevliler tarafından acil servise alınan yaralılardan Ozan B.  müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralı ise tedaviye alındı.
 
Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, kaçan 2 saldırganı yakalamak  için çalışma başlattı.
 
Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
KKTC´nin kuruluşunun yıldönümü - Tarihte bugün 15 Kasım 1983

KKTC´nin kuruluşunun yıldönümü - Tarihte bugün 15 Kasım 1983

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Çin yapay Güneş geliştiriyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA