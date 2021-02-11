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Acılı ailelere destek ziyaretleri devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi, destek ziyaretleri ile devam ediyor.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 15:15 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 15:15
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 528'inci gününde devam ediyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve bazı iş insanları ile oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren aileler, evlatlarına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Dağa 6 yıl önce götürülen oğlu Adil için Gaziantep'ten gelerek evlat nöbetine katılan anne Cennet Kabaklı, oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

Kabaklı, "Evladımı HDP'den, PKK'dan istiyorum. Yaz, kış, soğuk, hastalık, pandemi demedim, buradayım. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim." dedi.

Oğlu Mikail için eylem yapan baba Yusuf Erdinç de oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Erdinç, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu alana kadar buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

Öte yandan babaannesiyle oturma eyleminde yer alan bir çocuk da babasına yazdığı mektubu okudu.

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