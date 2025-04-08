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Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı: CHP'li belediye kuleyi satışa çıkaracak

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Keçiören Belediyesince yaptırılan ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin satışa çıkarılacağı iddia edildi.

AA8 Nisan 2025 Salı 17:41 - Güncelleme:
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı: CHP'li belediye kuleyi satışa çıkaracak
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AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin satışa çıkarılması için Keçiören Belediyesi Meclisine, Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a yetki verilmesi istenilen yazı gönderildiği öne sürüldü.

Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğünce hazırlanan yazıda, Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin bulunduğu taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satılması, trampaya konu edilmesi veya kat karşılığı ihaleye çıkarılması için başkanlık makamına tam yetki verilmesinin talep edildiği belirtilen açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Özarslan'ın göreve gelmesinin ardından kulenin kapatıldığı aktarıldı.

- "BU YANLIŞ VE TALİHSİZ KARARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in 100. yılı anısına inşa edilen Cumhuriyet Kulesi, yalnızca Keçiören'in değil, tüm Ankara'nın önemli bir değeridir. Böylesine sembolik bir esere sahip çıkmak yerine onu satmayı tercih etmek akıl alır gibi değildir. Bu yanlış ve talihsiz kararı şiddetle kınıyoruz. Keçiören Belediye Başkanını ve yönetimini, bu hatadan derhal dönmeye ve Keçiören'in değerlerini korumaya çağırıyoruz."

AK Parti Meclis Üyesi Fatih Ünal da kulenin satış kararına karşı çıktıklarını belirtti.

  • AK Parti
  • Ankara İl Başkanlığı
  • Atatürk Cumhuriyet Kulesi

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