Ad soyad değişikliği nasıl yapılır? e-devlet üzerinden ad soyad değiştirme

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan e-devlet üzerinden Ad soyad değişikliği uygulaması devam ediyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başvuruları alınan Ad ve soyad değişikliği e-Devlet'ten üzerinden yapılabilecek. Peki Ad soyad değişikliği nasıl yapılır? İşte e-devlet ad soyad değiştirme sayfası

AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Vatandaşların genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine Aralık ayına kadar yapabilecek.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN AD SOYAD DEĞİŞİJKLİĞİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi ya da diğer giriş yöntemlerini kullanarak giriş yapın.

Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz. Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.

Bu aşamada ise "Mobil İmza" veya "Elektronik İmza" onayınız gerekmekte. İstenen girişi yaptıktan sona başvuru ekranı açılacak.



E-DEVLET ÜZERİNDEN AD SOYAD DEĞİŞTİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı değişikliği uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.

AD SOYAD DEĞİŞTİRME NE ZAMANA KADAR YAPILABİLECEK?

Yapılan resmi açıklamaya göre 06.12.2022 tarihine kadar e-devlet üzerinden isim soyisim değişikliği yapılabilecek.