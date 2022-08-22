İsim değiştirme şartları nelerdir? E-Devlet isim değiştirme ücreti ne kadar?

İsim değiştirme şartları nelerdir? sorusunun cevabı, e-devlet tarafından sunulan bu hizmetten yararlanmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, isim değiştirme için gerekli şartları duyurdu. Peki E-Devlet isim değiştirme ücreti ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler...

İSİM DEĞİŞTİRME ŞARTLARI NELERDİR?

Bir mahkeme ya da dava ile uğraşmaksızın isim değiştirme işlemini gerçekleştirmek için bazı şartlar mevcut.

Bu şartlar Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre şu şekilde:

*Kişinin soyadının Soyadı Kanununa aykırılık teşkil edecek şekilde imla veya yazım hatası olması

*Soyadının genel ahlaka uymaması, anlam kaymalarına sebep olması

*Toplumca komik bulunan isim ve/ veya soyada sahip olunması

*Kişinin isminin bir terör örgütü elebaşıyla veya toplum tarafından bilinen bir suçlu ile aynı olması

*Kişinin isminin ahlak kurallarına aykırılık teşkil etmesi

*Telaffuzu, söylenmesi zor bir isme sahip olunması

*Kişinin kimliğinde yazan isimle tanınmaması, farklı bir isim veya lakap ile seslenilmesi, bunun uzun bir süredir devam etmesi bu sebeple kimlikteki isminin tanınma hususunda eksik kalması (mahlas)

*Yapmış olduğu iş nedeniyle isminin haklı olarak değişmesini gerektiren haller

*Kişinin kendisine veya ailesinden birine karşı pek kötü bir suç işleyen kişiyle aynı ismi taşıması ve bu durumun bir travma yaratması

*Kişinin isminin değiştirilmesini gerektiren haklı sebep gösterilebilecek diğer haller.

İsim değiştirme şartlarını taşımayan vatandaşlar, haklı sebep olarak nitelendirilebilecek haller mevcut olması halinde de İsim değiştirme başvurusunda bulunabilecekler. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemeler sonucunda başvurular kurul kararıyla değerlendirilip, işlem sonuçlandırılır.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN AD SOYAD DEĞİŞİJKLİĞİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet mobil uygulaması üzerinden e-imza yöntemini kullanarak giriş yapın.

Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz. Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.

Vatandaşların genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine Aralık ayına kadar yapabilecek.



ELEKTRONIK İMZA NEDIR?

Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. E-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

Elektronik imzanız bir akıllı kart üzerinde size ulaştırılmaktadır. İmza kartınızı standart bir akıllı kart okuyucusuna takarak sisteme giriş yapılabilmektedir.

ELEKTRONIK İMZA (MOBİL İMZA) NASIL ALINIR?

Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.