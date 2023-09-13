Adada Türk askerine karşı yeni tahrik! Ersin Tatar: Bize karşı husumet besliyorlar

Adadaki son duruma dair KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de önemli değerlendirmeler bulundu.

Ersin Tatar'ın öne çıkan sözleri:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz burada. O da burada değerlendirmelerde bulundu. BM burada iki yüzlü davranıyor. Rumlara farklı Türklere farklı davranıyor. Rumlar bilindiği gibi Pile'den Larnaka'ya kadar ara bölgeyi de aşmak suretiyle yollar yapmışlar ve hastane inşa etmişler. Bütün bunlar olurken BM neredeydi. BM, Rum kesimini tanıyor ama bizleri tanımıyor. Onları tanıdıkları için onlara farklı bakıyorlar ve bazı şeylere göz yumuyorlar. Rumlar ara bölgenin kendisine ait olduğunu iddia ediyor. O şekilde bir davranış sergiliyorlar. BM'de tüm bunlara seyirci kalıyor.

Biz de bir şey olduğunda Rum'un dediğine bakıyor ve BM onlardan çekiniyor çünkü burada bulunuşu yaptığı anlaşmaya bağlıdır. Zamanında yaşanan çatışmalar neticesinde oradaki Türkler bölgeye itildi ve sorunlar hala devam ediyor. BM hala daha 1960'lar yaşanan olayların olduğu noktada duruyor. Anacak bunun üzerinden 60 yıl geçti. Rumları Kıbrıs'ın tek hükümeti gibi tanıyor. 60 senedir Türklere bu hakkı vermiyor. Bu bir çifte standarttır.



Kıbrıs'ın kurucu ortağıyız. Rumlar ne kadar egemen ise biz de bu kadar egemeniz. 1571'den 1923'e kadar Osmanlı hüküm sürdü. 1923'te Lozan anlaşması ile Osmanlı'dan İngilizlere geçti. 1960'da İngiltere buradan ayrıldığında 2 tane egemen üs aldı. 37 senede 2 tane egemen üsse istediği gibi uçak getirip gemi yanaştırabilir. Her türlü işi yapabilir çünkü egemendir. Biz bu adada 452 senedir egemenliğimizi sürdürüyoruz. Biz en az onlar kadar egemeniz. Yani biz kendi geleceğimiz tayin etme hakkına sahibiz. Bütün bu meseleler bu sınır olaylarına etki edebiliyor. Rumların benimdir dediği bölge ara bölgedir.



Rumların etkisiyle BM onlara müdahale etmiyor bizim kendi toprağımızda yapacağımız yola müdahale edebiliyorlar. Biz yapılmaya çalışılan gerginlikle ilgili gerekli şikayetleri yaptık ve BM soruşturma yapılacağını söyledi. BM Barış Gücü askerlerinin Türk askerlerine saldırması ile ilgili şikayetlerin soruşturması şu anda yapılmaktadır. Bekleyeceğiz göreceğiz ve soruşturmanın takipçisi olacağız.



Pile olaylarında bir gerginlik yaşandı ve tüm BM askerleri bize karşı bir husumet besliyorlar ve bundan dolayı böyle bir harekette bulunmuş olabilirler. Bizim derdimiz 1974 Barış Harekatı ile çizilen sınırlarımızı sonuna kadar korumaktır. Sınır bir milletin namusudur. O sınırları korumak bizlerin askerlerine düşmektedir. Büyük bir titizlikle bu işi yapmaya çalışıyorlar. Ama maalesef böyle tatsız olaylar son zamanlarda yaşandı."

