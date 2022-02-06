Bozdağ: Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua edenler haddini ve kendini bilmezlerdir

6 Şubat 2022 Pazar 11:23 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 11:38

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edenlere tepki gösterdi.

Bozdağ, "Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir. Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir. Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir." ifadelerini kullandı.