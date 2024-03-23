Adalet Bakanı Tunç: Bu ülkede darbeci, vesayetçi anlayış tarihe karışmıştır

Bir dizi ziyaret için kente gelen Bakan Tunç, Gökgöl Mağarası polis noktasında Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak AK Parti milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan tarafından karşılandı.

Kilimli ilçesinde esnafı ziyaret eden Tunç, vatandaşlarla sohbet edip fotoğrafı çektirdi. Tunç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocuğa oyuncak araba hediye ederek onunla birlikte oyun oynadı.

Daha sonra partisinin seçim irtibat bürosuna ziyarette bulunan Tunç, yaptığı konuşmada, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun'un 5 yılda ilçeye çok değer kattığını, daha çok eser katacağını söyledi.

Tunç, gerçek belediyeciliğin eser ve hizmet üretmek olduğunu vurgulayarak, "Gerçek belediyeciliğin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 1994'te İstanbul'u yaşanılmaz hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nden devraldı belediyeyi, kısa bir süre içerisinde yaşanılır hale getirdi. O başarı onu başbakanlığa taşıdı. Parti kurmasını sağladı." diye konuştu.

AK Parti'yi kuran kadroların belediyecilikten geldiğini belirten Tunç, "Gerçek belediyecilik derken bunu icraatımızla eser siyasetimizle gösterdik. 2002 yılından bu yana da tüm ülke genelinde gerçek belediyecilik, eser ve hizmet siyasetine dönüştü, bir marka haline geldi, bir ekol haline geldi. Yerel kalkınmayla ülke kalkınmasını bir arada götürdük." ifadelerini kullandı.

- "İNSANIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞTIK"

Konuşmasının ardından ilçeye bağlı Gelik beldesinde seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Tunç, Türkiye'nin sadece fiziki kalkınmasını, altyapı problemlerini halletmekle kalmadıklarını, Türkiye'nin demokrasisini de güçlendirdiklerini dile getirdi.

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmak için çok çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Sizler hep destek verdiniz. Sizin önünüze 17 sandık kuruldu. 17'sinde de 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı.' dediniz. Şimdi 18. sandık geliyor. 18. sandık gelirken muhalefetin içinde bulunduğu durumu hep beraber görüyoruz değil mi? Nelerle uğraşıyorlar? Birbirlerine sataşmalar... Hani bunlar 10 ay önce Türkiye'nin yönetimine taliplerdi. Cumhurbaşkanı adayları vardı. O cumhurbaşkanı adaylarını kendi partilerine genel başkan olmaya bile layık görmediler. Cumhurbaşkanı yardımcıları vardı. Her partinin başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Neredeler şimdi? Birbirlerine düştüler. Allah korusun iktidar olmuş olsalardı bunlar acaba iktidarı nasıl paylaşabilirlerdi? Memleketi kaosa sürüklerlerdi bunlar. İşte millet bunu gördü ve 'Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam.' dedi. Şimdi 18. sandık konuyor milletimizin önüne. Milletimiz inşallah yine en doğru kararı verecek."

İnsanı güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Tunç, "Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara, adalete, güvenliğe varıncaya kadar güçlü insan için çalışıyoruz. 22 yıldan beri insanımızı güçlendirmek için çalıştık. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun, toplum güçlü olsun. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle 81 vilayetimizi yatırımlarla donattık. Ülkemizin altyapı problemlerini çözdük. Altyapı problemlerini çözerken aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerin alanını da genişlettik. Demokrasimizi güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

Tunç, Türkiye'yi darbeci, vesayetçi anlayıştan kurtardıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler sayesinde bunu gerçekleştirdik. Bundan sonra bu ülkede darbeci, vesayetçi anlayış tarihe karışmıştır. Çıkıp, 'Yok gençler yaparsa başımızın üstünde yeri var darbenin.' diyenler bile var. Bunlar ne yapıyor? Böyle bir siyaset, böyle bir demokrasi olabilir mi? Bunlar demokrasiye, milli iradeye inanmaz. Hep darbelerden, vesayetçi anlayıştan medet umarak iktidara gelmeyi düşünür ama o artık geride kaldı. O Yassıada zihniyetine bu ülkede artık hiçbir zaman yer yok. Millet buna müsaade etmez."

Beldede esnafı ziyaret eden Tunç, daha sonra Zonguldak'a gelerek Terakki Mahallesi'nde bulunan semt pazarını gezdi. Bir pazarcı esnafı, Bakan Tunç'a portakal ikram etti.

Bakan Tunç, daha sonra Karabük'ün Yenice ilçesine hareket etti.