Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısına katıldı. Beyoğlu'nda bir otelde yapılan toplantıda konuşan Bakan Tunç, 2002'den bu yana anayasada çok önemli ilerlemeler sağlandığını ve bu yöndeki çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Anayasadaki vesayetçi anlayışın ortadan kaldırılması için de iktidara geldikleri günden bu yana pek çok çalışma yaptıklarını belirten Tunç, bu vesayetçi ruhun tamamen ortadan kaldırılabilmesi için TBMM'de uzlaşı sağlanması gerektiğini hatırlattı. Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı'na girerken Türk milletinin daha demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı hak ettiğini söyleyerek TBMM'de bu bağlamda uzlaşma sağlanacağına inandığını ifade etti.

"VESAYETÇİ RUHU ORTADAN KALDIRABİLMEK İÇİN ÖNEMLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Daha adil, demokratik ve sivil bir yargı süreci için iktidara geldikleri ilk andan itibaren birçok yeniliği hayata geçirdiklerini söyleyen Adalet Bakanı Tunç, "Milletimizin bizden beklentisi adil bir kararın makul bir sürede verilmesi; geciken adalet, adalet değildir. Yargıya ilişkin sorunların çözümü adına 2002 yılından itibaren reform niteliğinde pek çok adım attık. Birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. 2002 yılından bu yana özellikle temel kanunlarımızın tamamını değiştirdik. Şu anda biz Avrupa'nın, dünyanın en yeni, en çağdaş ve en modern kanunlarına sahibiz. Temel kanunlarımızın yanı sıra birçok alanda mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirdik. Sadece temel kanunlarımızın yenilenmesi yetmiyor. Türkiye Yüzyılı damgası vuracaksak özellikle en başta daha demokratik, daha sivil, katılımcı bir anlayışla hazırlanan yeni bir anayasaya milletimizi kavuşturmamız lazım. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı olarak öncülük yapmaya, hazırlık sürecinde aktif rol almaya devam edeceğiz. Bir darbe anayasası, 1982 anayasası 1980 darbesini yapan darbeciler tarafından yazılan bir anayasa, demokratik bir anayasa değil. Vesayetçi anlayışla yazılmış bir anayasa. Vesayetçi ruhu ortadan kaldırabilmek için son 21 yılda önemli anayasa değişiklikleri gerçekleştirdik. Bunlar vesayetçi ruhu azaltan değişikliklerdi, ortadan kaldırmayı amaçlayan değişikliklerdi. Hem 2010, hem 2017 anayasa değişikliklerinde anayasamızı daha demokratik hale getirmenin mücadelesini verdik. Anayasamızda yargı birliğinin sağlanması noktasında önemli adımlar attık. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, Özel Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılması ve askeri yargının kaldırılması, yargı birliğinin sağlanması noktasında önemli reformlar gerçekleştirdik. Anayasa Mahkemesinin yapısının daha demokratik hale getirilmesi, Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun demokratik hukuk devletine daha uygun hale getirilmesi anlamında anayasamızda önemli ilerlemeler sağladık. Anayasada sıkıyönetim diye bir madde vardı, onu kaldırdık. Bu anayasada darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı, onu kaldırdık. Anayasamızdaki vesayetçi anlayışı ortadan kaldırmaya yönelik çok önemli reformlara milletimizin onayıyla imza attık" dedi.

"MİLLETİMİZ SİVİL VE KUŞATICI YENİ BİR ANAYASAYI HAK EDİYOR"

Yapılan tüm çalışmalara rağmen anayasadaki vesayetçi ruhu henüz tamamen ortadan kaldıramadıklarını belirten Tunç, bu konuda TBMM'ye büyük görev düştüğünü söyledi. Tunç, "Ortadan kaldıramadık çünkü o yeknesaklık, o maddelerdeki çelişkiler, özellikle eski kurumlara yeni görevler yüklendiğinde ortaya çıkan görüş farklılıkları maalesef bugünkü sorunları ortaya çıkardı. Anayasamızdan kaynaklanan bu görüş farklılıklarını ortadan kaldıracak olan da elbette ki TBMM'dir. İnanıyoruz ki TBMM; yeni, demokratik, kuşatıcı bir anayasa noktasında uzlaşmaya varacaktır. Çünkü bu milletimize olan borcumuzdur. İleride daha büyük krizlere, sorunlara yol açmamak için bu tedbirleri almak durumundayız. Hedefimiz yeni, demokratik, sivil, kuşatıcı bir anayasadır. Herkesin, tüm toplum kesimlerinin görüşlerinin alındığı, temel hak ve özgürlükleri daha da güçlendiren bir anayasayı yapmak İnşallah bu ülkeye nasip olacaktır. Türkiye Yüzyılına girerken milletimiz bunu çoktan hak ediyor. Milletimize olan borcumuzu hep beraber yerine getireceğiz" diye konuştu.

"ADALETİ GECİKMEDEN SAĞLAMANIN GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşmasını, "Adaletin ve haklının tahkimin yüzyılı için çıktığımız bu yolda ana hedeflerimizi başı başlıklar altında toplayacak olursak; adalete erişimi kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Makul sürede yargılanmayı sağlayacak adımları atmaya devam edeceğiz. Geciken adalet, adalet değildir. Adaleti gecikmeden sağlamanın gayreti içinde olacağız. Yargı hizmetlerinin sunumunda sadeleştirilmiş, kolaylaştırılmış ve verimliliği esas alan süreçleri ihdas edeceğiz. Adalet hizmetlerinde çağın gereklerine uygun gelişmeleri sistemimize daha fazla katmaya devam edeceğiz. Onarıcı ve telafi edici adalet uygulamalarının hukuk sistemimize dahil edecek yenilikleri hep birlikte hayata geçireceğiz" ifadeleri ile sonlandırdı.