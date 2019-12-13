Son dakika... Adalet Bakanı'ndan ABD Senatosu'nun skandal 'Ermeni' kararı hakkında açıklama
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir.'
- AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir."
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