14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7889
  • 6,4655
  • 275.554
  • 110915
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... Adalet Bakanı'ndan ABD Senatosu'nun skandal 'Ermeni' kararı hakkında açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir.'

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir."

HDP yine şaşırtmadı, ilçe başkanları o teröristle yakalandı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Resmen açıklandı: Zorunlu olacak

Resmen açıklandı: Zorunlu olacak

Gıdada hileye hapis

Gıdada hileye hapis

Irkçı yasaya karşı Müslümanlar ayakta

Irkçı yasaya karşı Müslümanlar ayakta

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta tespit edildi

Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta tespit edildi

Greta yerine Trump'ı, Time'a kapak yaptılar!

Greta yerine Trump'ı, Time'a kapak yaptılar!

Güneş paneli fabrikası için ilk adım atıldı

Güneş paneli fabrikası için ilk adım atıldı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 100 bin aile kira öder gibi ev sahibi olacak

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 100 bin aile kira öder gibi ev sahibi olacak

Mısır'daki antik Armana kentinde ilginç keşif

Mısır'daki antik Armana kentinde ilginç keşif

Denge ve hafıza kaybı şikayetiyle doktora gitti, röntgen sonucu dehşete düşürdü

Denge ve hafıza kaybı şikayetiyle doktora gitti, röntgen sonucu dehşete düşürdü

Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA