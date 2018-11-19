Adalet Bakanlığı genelge gönderdi

Adalet Bakanlığı genelgesine göre cinsel dokunulmazlığa karşı suç işlendiğinin öğrenilmesiyle derhal soruşturma başlayacak, başsavcı bilgilendirilecek. Genelgede, çocuğun ve kadının cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçlarla ilgili adli işlemlerdeki titizliğin ortak hassasiyet olduğu vurgulandı.