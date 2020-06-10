Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavının tarihi belli oldu mu? Bakan Gül'den 2020 Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı açıklaması

10 Haziran 2020 Çarşamba 16:53 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:53

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının Beş Eylül'de yapılacağını bildirdi.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşlarıma iyi bir haber vermek istiyorum. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini Beş Eylül 2020 olarak belirledik. Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU MADDESİ RESMİ GAZETEDE

Resmi Gazete'de yer alan görevde yükselme ve unvan sınavına ilişkin maddede şu ifadelere yer verildi;

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9. maddesinin ikinci, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, mahallî bilgi işlem müdürlüğü ve mahallî adlî sicildeki şube müdürlüğü unvanları hariç olmak üzere yeri; adli yargı yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü unvanları için ili ve sayısı, idari yargı yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü unvanları için adalet komisyonu ve sayısı, yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.”

“Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. İlan tarihi itibarıyla; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise kadrolarının bulunduğu adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.”

“Adli yargıda görev yapan personel, ilan tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu il adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise ilan tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu adalet komisyonu idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.”