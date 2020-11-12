12 Kasım 2020 Perşembe 14:22 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 14:22

Adalet Bakanlığı İdare Memuru öğrencisi personel alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre Bakanlık Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere İstatistikçi, Mimar, Diyetisyen, Şehir Plancısı, Psikolog, Pedagog ve Sosyal Çalışmacı ve idare memuru öğrencisi alımı yapacak. Adalet Bakanlığı personel alımları 27 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı İdare Memuru öğrencisi nedir? CTE idare memuru ne iş yapar?

Adalet Bakanlığı personel alımlarının duyurulmasının ardından vatandaşlar, Adalet Bakanlığı duyurular alım yapılacak kadroları araştırmaya başladı. Önceki açıklamalarda 10 bin cezaevi ve adliye memuru alınacağı paylaşılmıştı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı yapılacak kadrolar ve başvuru detayları.

ADALET BAKANLIĞI 400 İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ NEDİR?

Adalet Bakanlığı İdare Memuru öğrencisi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu tarafından verilen eğitimle CTE memuru olmak için hazırlanan memur adayıdır. Hizmet öncesi eğitim alan adaylara İdare Memuru öğrencisi denir. Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan idare memurluğu öğrencilerinin idare memurluğuna atamaları yapılacaktır.

CTE MEMURU NE İŞ YAPAR?

Cezaevleri yönetim kadrosunda bulunan Memurlara CTE idare memurları denmektedir. Cezaevlerinde genel idare hizmetleri konusunda pek çok farklı personel kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolar derecelerine bağlı olarak farklı şekillerde sınıflandırılırlar. Kurum Müdürlüğü bazındaki geçiş yapma imkanı ile beraber CTE idare memuru olunduğu bilinmektedir.

Özellikle cezaevleri Tevkif Müdürlüğünde birçok farklı görev alabilmektedirler. Bu görevler içerisinde özellikle müdürün bulunmadığı yerde idareyi ele almak ve kontrol büyük bir öneme sahiptir. Sınavı kazanan adayların, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlıkça belirlenecek olan eğitim merkezlerine bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Sözlü sınav ve mülakata, 2020 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (300 Erkek) kadro sayısının 5 katı (1.500) ve (100 Kadın) kadro sayısının 5 katı (500) idare memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır.

İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı duyurular sayfası üzerinden İdare Memuru öğrencisi alımları için başvuru bilgisini paylaştı. Yapılan duyuruda Adalet Bakanlığı İdare Memuru öğrencisi alım tarihleri de paylaşıldı. Adalet Bakanlığı İdare Memuru öğrencisi alımı başvuru tarihleri 27 Kasım 2020 tarihi ile başlayarak, 11 Aralık'a kadar devam edecek. Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihi 11 Aralık saat 23:59 olarak belirlendi.

ADALET BAKANLIĞI 400 İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ ALIMI

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5'inci dereceli kadrolara 300’ü Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 100’ü Kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 400 idare memuru öğrencisi alınacaktır.

1) BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ:

27.11.2020 tarihinde başlayıp 11.12.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2) BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Adaylarda aranacak şartlar;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

-2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

b) Başvuru esnasında istenilecek belgeler ve yapılacak işlemler;

- Başvuru Formu (Ek-1) (https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/formlar adresinde belirtilen formlar kısmında yer almaktadır. Fotoğrafsız başvuru formları kabul edilmeyecektir.)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi,

- 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin çıktısı.

Adaylar 27.11.2020 - 11.12.2020 tarihleri arasında Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına başvurularını bizzat yapılacak olup başvuru esnasında başvuru formu ile birlikte yukarıda istenilen evrakları teslim edeceklerdir.

400 İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ BAŞVURU EKRANI

e-Devlet üzerinden alınan Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için e-Devlet giriş bilgileri olmayanlar PTT'den T.C. kimlik numaralarının olduğu nüfus cüzdanı ile birlikte geçici e-Devlet şifrelerini alabilir. e-Devlet şifresi ve kullanıcı bilgisi ile Adalet Bakanlığı personel alımları için başvuru yapılabilir.

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte alım yapılacak kadrolar