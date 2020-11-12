12 Kasım 2020 Perşembe 12:30 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 12:30

Adalet Bakanlığı duyurularında yayımlanan bilgiye göre Bakanlık Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere İstatistikçi, Mimar, Diyetisyen, Şehir Plancısı, Psikolog, Pedagog ve Sosyal Çalışmacı ve idare memuru öğrencisi alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı personel alımlarının duyurulmasının ardından vatandaşlar, Adalet Bakanlığı duyurular alım yapılacak kadroları araştırmaya başladı. Önceki açıklamalarda 10 bin cezaevi ve adliye memuru alınacağı paylaşılmıştı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı yapılacak kadrolar ve başvuru detayları.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı duyurular sayfası üzerinden personel alımları için başvuru ekranını açtığı bilgisini paylaştı. Yapılan duyuruda Adalet Bakanlığı personel alım tarihleri de paylaşıldı. Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman başlayacak merak eden adaylar, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki duyurular kısmını inceliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri 11 Kasım 2020 tarihi ile başlayarak, 25 Kasım'a kadar devam edecek. Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihi 25 Kasım saat 23:59 olarak belirlendi. Peki Adalet Bakanlığı alım yapılacak kadrolar hangileri?

ADALET BAKANLIĞI DUYURULARI

400 İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ ALIMI

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5'inci dereceli kadrolara 300’ü Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 100’ü Kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 400 idare memuru öğrencisi alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ:

27.11.2020 tarihinde başlayıp 11.12.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

400 İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTATİKÇİ, MİMAR, DİYETİSYEN, ŞEHİR PLANLAYICISI, PSİKOLOG, PEDAGOG VE SOSYAL ÇALIŞMACI ALIMI

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere; 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı kadroları ile taşra teşkilatında bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine Ek-1 listede sayısı ve yeri belirtilen 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı kamu personeli alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

- Psikolog

Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

-Pedagog

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

- Sosyal Çalışmacı

Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

- İstatistikçi

İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

- Mimar

Mimarlık lisans bölümünden mezun olmak.

- Diyetisyen

Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak.

- Şehir Plancısı

Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümünden mezun olmak.

Adalet Bakanlığı duyurular sayfası üzerinden yayımlananaçıklamaya göre, Adalet Bakanlığı kamu personeli alımları başladı. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu için aşağıda yer alan link üzerinden başvuru yaptığınızda işlem sağlanacaktır.

ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ BAŞVURU EKRANI

e-Devlet üzerinden alınan Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için e-Devlet giriş bilgileri olmayanlar PTT'den T.C. kimlik numaralarının olduğu nüfus cüzdanı ile birlikte geçici e-Devlet şifrelerini alabilir. e-Devlet şifresi ve kullanıcı bilgisi ile Adalet Bakanlığı personel alımları için başvuru yapılabilir.

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