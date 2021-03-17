17 Mart 2021 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 12:53

Adalet Bakanlığı personel alımı listesi yapılan İŞKUR kura çekimi neticesinde belirlendi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezinde ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 1442 temizlik personelinin isimlerinin açıklandığı Adalet Bakanlığı kura sonucu, noter huzurunda yapılan İŞKUR kura çekimi ile açıklandı. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı listesi

ADALET BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda noter huzurunda düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan üç farklı ilanda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezinde ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere İŞKUR kura çekimi ile 1442 temizlik personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. İşte Adalet Bakanlığı kura sonuçları ve Adalet Bakanlığı personel alımı listesi...

İŞKUR KURA ÇEKİMİ, ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI LİSTESİ

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapıldı. İşte noter huzurunda yapılan canlı yayın çekiliş videosu...





4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04.03.2021–08.03.2021 tarihleri arasında online olarak alınan başvuru listesinde yer alan adaylar arasından noter huzurunda İŞKUR kura çekilişi gerçekleştirildi.

Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayda alınacak.

Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlendi. Adalet Bakanlığı personel alımı listesi Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

KURA ÇEKİMİ SONRASI SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Adalet Bakanlığı 1442 personel alımı sınucunda İŞKUR kura çekiminde isimleri belirlenen personelin 1.287'si sürekli işçi temizlik görevlisi alımı alanında yapılacak. Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı listesinde adı çıkan adayların, Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.

ATAMA İŞLEMLERİ

Atanmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımızca istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.

Atama hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 (On beş) gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.

Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için 2 aylık deneme süresi uygulanacaktır. Deneme süresi sonunda başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

ÜCRET

Atanma hakkı kazanan işçilere 2021 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %10'u oranında artırılmış olarak günlük brüt 131,17 TL ödenecektir.