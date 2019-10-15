İddianamede, kazı ekibinde görevli Sertel’in Poyraz tarafından ‘Olimpos antik kentinde ağaç kesme’ bahanesiyle bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Tanık Zafer B. Poyraz’ın sosyal medya üzerinden Olimpos’un videosunu paylaşarak tehdit edildiğine dair, kazı ekibine ya da Sertel’e yönelik olarak paylaşımda bulunduğunu, Sertel’in Poyraz’ı tehdit etmediğini belirtti. Sanık Poyraz’ın arkeolog Sertel’i bıçakla yaralaması üzerine hemen hastaneye götürdüğünü anlatan Zafer B, “Poyraz bana, ‘Sen ona söyle isim vermesin, beni şikayet etmesin, bu olay burada kapansın, daha fazla uzamasın’ mesajı attı. Ben de adam ölüyor sen neyin derdindesin dedim” ifadelerini kullandı. Mahkeme 16 Ekim’de başlayacak.