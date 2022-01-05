Adana kimler tarafından işgal edildi? 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu ile ilgili görseller

5 Ocak 2022 Çarşamba 10:07 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:07

5 Ocak Adana'nın kurtuluşu ile ilgili görseller, özellikle bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından paylaşılıyor. Adana'nın 5 Ocak 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulmasının 100. yılında Adana'nın kurtuluşu ile ilgili görseller ve Adana'nın işgali yeniden gündeme geldi. Peki Adana kimler tarafından işgal edildi? İşte Adana'nın kurtuluşu ile ilgili görseller ve kısaca işgalin tarihi

5 OCAK NE GÜNÜ?

5 Ocak, Adana'nın kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlandığı, düşman postalının bir daha dönmemek üzere bu topraklardan sürüldüğü; vatan, millet, devlet ve bayrak aşkımızın coştuğu gündür.

Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur." sözüyle satır başına çektiği, haksız Anadolu işgalinden kendisine düşen payı alan tarihin kadim kenti Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü.

ADANA KİMLER TARAFINDAN İŞGAL EDİLDİ?

Adana, 1918'de Fransız orduları tarafından işgal edilmiştir. Yaklaşık 2 sene süren iç çatışma ve işgal sonrasında 1920'de Fransızlar Mersin-Adana hattına çekilmişler ve kuzey Çukurova (Kozan ve diğer dağlık bölgeler) tamamen kurtarılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen ve Sevr Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalan İstanbul Hükümeti'nin 23 Kasım 1918 tarihli, Adana ve dolaylarının boşaltılmasını zorunlu kılan kararı ilde büyük tepki ile karşılandı. Durumu protesto eden, böyle bir harekatın yaratacağı vahim hadiseleri vurgulayan bir telgraf dönemin İçişleri Bakanına yollandı.

Kısa süre sonra işgal kuvvetleri Mersin limanından Çukurova'ya girdi ve Adana'yı işgal etti. Bu işgal sırasında Türklere ait bütün sembol, arma, işaret ve levhalar yok edildi. Fransızlar kendi birlikleri içinde özellikle Ermeni askerleri bölgeye getirdi. Suriye'den getirilen Ermenilerden 70 bini Adana'ya, 12 bini Dörtyol'a, 8 bini Saimbeyli'ye yerleştirildi. Antep ve Maraş çevresine de 50 binden fazla Ermeni getirildi. 1918-1919 yıllarında Adana'da tam bir terör ve cinayet dönemi yaşandı.

1920'de Ermeniler Türklere yönelik saldırı girişiminde bulundu ve bunun sonucunda on binlerce Türk Toroslara doğru kaçtı. Dört gün süren bu hareket tarihe 'Kaç Kaç' olayı olarak geçti.

ÖRGÜTLENME VE ZAFER

Adana ve yöredeki Türkler, baskılara ve saldırılara rağmen örgütlenerek Kilikya Milli Kuvvetler Teşkilatı'nı oluşturdu. 20 Kasım 1918'de Klikya Müdafai Hukuk Cemiyeti kuruldu. Cemiyet yönetimi Rifat Menemencioğlu, Nabi Menemencioğlu, Ali Münif Yeğenağa, Ali Cenani ve Rüstem Bey'den oluşuyordu. Çukurova, bölgelere ayrılarak, her bölgeye milis kuvvetleri ve komutanı atandı. Şubat 1920'den itibaren milli kuvvetler düşmana karşı zaferler kazanmaya başladı.

27 Mayıs 1920'de Fransız orduları komutanı Menil, milli kuvvetler tarafından esir alındı. Kar Boğazı Olayı olarak bilinen olay, Kuvayi Milliye'nin ilk siyasi zaferidir. 28 Mayıs 1920'de Fransızlar Mersin-Adana hattına çekildiler ve kuzey Çukurova (Kozan ve diğer dağlık bölgeler) tamamen kurtarıldı.

1920'de Toroslar'dan Fransızlara saldırı başlatıldı. 27 Mayıs 1920'de Fransız orduları komutanı Menil, milli kuvvetler tarafından esir alındı. Kar Boğazı Olayı olarak bilinen olay, Kuvayi Milliye'nin ilk siyasi zaferidir. 28 Mayıs 1920'de Fransızlar Mersin-Adana hattına çekildiler ve kuzey Çukurova (Kozan ve diğer dağlık bölgeler) tamamen kurtarıldı.

5 Ağustos 1920'de Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Bey (Çakmak) ve milletvekilleri Pozantı'ya geldi, burayı il haline getirerek Pozantı Kongresi'ni yaptılar. Fransızlar bölgede Kasım 1920 sonlarında ağır yenilgiye uğratıldı. Fransa, TBMM hükümetini resmen tanıdı. Türk-Fransız barış anlaşması, 20 Ekim 1921'de Ankara'da yapıldı. Buna göre 5 Ocak 1922'de Fransızlar Çukurova'dan tamamen çekildi. Fransızlarla gidemeyen veya yerli olan Ermeniler de bölgeden çekildi. 120 bini tekrar Suriye'ye, 30 bini Kıbrıs veya İstanbul'a gitti.

5 OCAK ADANA'NIN KURTULUŞU İLE İLGİLİ GÖRSELLER