5 Ocak Adana'nın kurtuluşu ile ilgili şiirler ve sözler araştırılıyor. Adana, 5 Ocak 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur. Bu önemli günün 100. yılı dolayısıyla 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu ile ilgili Şiirler sosyal medyada ve okullarda öğrenciler tarafından paylaşılıyor. İşte 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu ile ilgili kısa, 2 kıtalık, uzun ve anlamlı şiirler
ADANA 5 OCAK KURTULUŞ ŞİİRİ
Bin Dokuz Yüz On Sekizde
Düşman sardı ovamızı,
Egemenlik kurmak için
Yaktı, yıktı yuvamızı.
Biz mert Çukurovalılar,
Katlanmadık bu zulmete;
Kenetlendik bir çığ gibi
Saldırdık hep çete çete.
Bine, birle karşı koyduk,
Kadın - erkek bir imanla;
Düşmanları yurttan kovduk
Türk'e yakışan bir şanla.
Zafer buketleri sunduk,
Ata'mıza taa derinden;
Altın tarihler yarattık
Toroslar'ın eteğinden.
Artık düşman hükmedemez,
Bize, öz toprağımızda;
Ebedî hür kalacağız
Şanlı Çukurovamızda...
Naim Yalnız
ADANA'NUN KURTULUŞU
Yirmi kasım dokuz yüz on dokuzda
Fransız yurdumuzu etti talan
Halkı yeşiloba meydanlarında
Süngülediler, buydu bize kalan
Sömürge zoruyla mallar çalındı
Bağlar, araziler, evler alındı
Esirler perişan ayak yalındı
İnsanlığımızı zulümdü alan
Kuvva-yi Milliye dağları yardı
Kozan cephesinde çevreyi sardı
Otuz ekim dokuz yüz yirmi birde
Bouillon'du vekille anlaşma salan
Devlet Adana kapısını çaldı
Fransız anlaşamaya sadık kaldı
Türk askeri beş ocakta teslim aldı
Yaşananlar sanki koca bir yalan
Münevver Düver
ADANA'NIN KURTULUŞU İLE İLGİLİ ŞİİR
Düşman göz koydu Cennet Adana'ma
Dadandı durdu canımıza malımıza
Halk bir ağızdan seslendi
Ölürüz de vermeyiz seni canımız Adana
Düşman şaştı kaldı bu işe
Dedi bu Çukurova ne yaman
Bu halk boyun eğmez kimseye
Öldüler de yiğitler Adana kul olmadı zalime.
BEŞ OCAK
Tarih yazmak yiğitliğin harcıdır
Harcın suyu kandır tarih beş ocak
Bunu böyle bilmek namus borcudur
Tarsusluya şandır tarih beş ocak
Seferberlik geldi bize ulaştı
Yaşlısıyla genci cepheye koştu
Tarsuslu bir yürek oldu savaştı
Öyle bir zamandır tarih beş ocak
Bağrımızı hedef ettik yoluna
Kanın çiçek olur yiğit bağrına
Şehitlik yakışır vatan uğruna
Feda olan candır tarih beş ocak
Fahri toros dağlı Tarsuslu özü
Kör ettik vatana yan bakan gözü
Bağımsızlık diye halkın son sözü
Söylediği andır tarih beş ocak.
Fahri Işık
Adana'nın Kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun.
Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü bu duygu ve düşüncelerle can-ı gönülden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal ve istikbal uğruna toprağa düşerek şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle, gözünü budaktan esirgemeyip ölümü korkutan gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum.
ADANA'NIN KURTULUŞU (KISACA)
5 Ocak, Adana'nın kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlandığı gündür. 5 Ocak, düşman postalının bir daha dönmemek üzere bu topraklardan sürüldüğü; vatan, millet, devlet ve bayrak aşkımızın coştuğu gündür.
Bugün Anadolu işgalinden kendisine düşen payı alan tarihin kadim kenti Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü.
Adana, 1918'de Fransız orduları tarafından işgal edilmiştir. Yaklaşık 2 sene süren iç çatışma ve işgal sonrasında 1920'de Fransızlar Mersin-Adana hattına çekilmişler ve kuzey Çukurova (Kozan ve diğer dağlık bölgeler) tamamen kurtarılmıştır.