5 Ocak 2022 Çarşamba 10:30 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:30

5 Ocak Adana'nın kurtuluşu ile ilgili şiirler ve sözler araştırılıyor. Adana, 5 Ocak 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur. Bu önemli günün 100. yılı dolayısıyla 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu ile ilgili Şiirler sosyal medyada ve okullarda öğrenciler tarafından paylaşılıyor. İşte 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu ile ilgili kısa, 2 kıtalık, uzun ve anlamlı şiirler

5 OCAK ADANA'NIN KURTULUŞU İLE İLGİLİ ŞİİRLER

ADANA 5 OCAK KURTULUŞ ŞİİRİ

Bin Dokuz Yüz On Sekizde

Düşman sardı ovamızı,

Egemenlik kurmak için

Yaktı, yıktı yuvamızı.

Biz mert Çukurovalılar,

Katlanmadık bu zulmete;

Kenetlendik bir çığ gibi

Saldırdık hep çete çete.

Bine, birle karşı koyduk,

Kadın - erkek bir imanla;

Düşmanları yurttan kovduk

Türk'e yakışan bir şanla.

Zafer buketleri sunduk,

Ata'mıza taa derinden;

Altın tarihler yarattık

Toroslar'ın eteğinden.

Artık düşman hükmedemez,

Bize, öz toprağımızda;

Ebedî hür kalacağız

Şanlı Çukurovamızda...

Naim Yalnız

ADANA'NUN KURTULUŞU

Yirmi kasım dokuz yüz on dokuzda

Fransız yurdumuzu etti talan

Halkı yeşiloba meydanlarında

Süngülediler, buydu bize kalan

Sömürge zoruyla mallar çalındı

Bağlar, araziler, evler alındı

Esirler perişan ayak yalındı

İnsanlığımızı zulümdü alan

Kuvva-yi Milliye dağları yardı

Kozan cephesinde çevreyi sardı

Otuz ekim dokuz yüz yirmi birde

Bouillon'du vekille anlaşma salan

Devlet Adana kapısını çaldı

Fransız anlaşamaya sadık kaldı

Türk askeri beş ocakta teslim aldı

Yaşananlar sanki koca bir yalan

Münevver Düver

ADANA'NIN KURTULUŞU İLE İLGİLİ ŞİİR

Düşman göz koydu Cennet Adana'ma

Dadandı durdu canımıza malımıza

Halk bir ağızdan seslendi

Ölürüz de vermeyiz seni canımız Adana

Düşman şaştı kaldı bu işe

Dedi bu Çukurova ne yaman

Bu halk boyun eğmez kimseye

Öldüler de yiğitler Adana kul olmadı zalime.

BEŞ OCAK

Tarih yazmak yiğitliğin harcıdır

Harcın suyu kandır tarih beş ocak

Bunu böyle bilmek namus borcudur

Tarsusluya şandır tarih beş ocak

Seferberlik geldi bize ulaştı

Yaşlısıyla genci cepheye koştu

Tarsuslu bir yürek oldu savaştı

Öyle bir zamandır tarih beş ocak

Bağrımızı hedef ettik yoluna

Kanın çiçek olur yiğit bağrına

Şehitlik yakışır vatan uğruna

Feda olan candır tarih beş ocak

Fahri toros dağlı Tarsuslu özü

Kör ettik vatana yan bakan gözü

Bağımsızlık diye halkın son sözü

Söylediği andır tarih beş ocak.

Fahri Işık

5 OCAK ADANA'NIN KURTULUŞU İLE İLGİLİ SÖZLER

Adana'nın Kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun.

Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü bu duygu ve düşüncelerle can-ı gönülden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal ve istikbal uğruna toprağa düşerek şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle, gözünü budaktan esirgemeyip ölümü korkutan gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum.

ADANA'NIN KURTULUŞU (KISACA)

5 Ocak, Adana'nın kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlandığı gündür. 5 Ocak, düşman postalının bir daha dönmemek üzere bu topraklardan sürüldüğü; vatan, millet, devlet ve bayrak aşkımızın coştuğu gündür.

Bugün Anadolu işgalinden kendisine düşen payı alan tarihin kadim kenti Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü.

Adana, 1918'de Fransız orduları tarafından işgal edilmiştir. Yaklaşık 2 sene süren iç çatışma ve işgal sonrasında 1920'de Fransızlar Mersin-Adana hattına çekilmişler ve kuzey Çukurova (Kozan ve diğer dağlık bölgeler) tamamen kurtarılmıştır.

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