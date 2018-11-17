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Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş 29 polisten 11’i tutuklandı, 18’i adli kontrol şartıyla salıverildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik 4 gün önce Adana, Hatay, Mersin ve Ankara'da düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir kişi daha yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 29 eski polisten 11'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 34 eski polis hakkında gözaltı kararı alınmış, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Adana, Hatay, Mersin ve Ankara'da düzenledikleri operasyonlarda şüphelilerden 28'ini yakalamıştı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan "mahrem imamlar"ın beyanları, ankesörlü telefon ve büfelerdeki sabit hatların HTS ve baz istasyon analiz çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre, şüphelilerin örgütün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde oldukları, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle bağlarını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri öne sürülmüştü.

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