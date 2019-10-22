Adana merkezli sahte para operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Adana ve Antalya'da piyasaya sahte para sürdüğü ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısının 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, bu kişilerin Adana ve Antalya'daki adreslerine operasyon düzenledi.
Baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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