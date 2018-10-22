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Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 23 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 8 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 zanlı adliyeye sevk edildi.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üç gün önce Adana, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda yakalanan 11'i Suriye uyruklu 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Midibüslerle Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

- Operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 8 ilde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanan şüpheli M.Ö'nün ikametgahında 70 bin uyuşturucu hap bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında yürütülen planlı çalışmalarda 1 milyon 459 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisi verilmişti.

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