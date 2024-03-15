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Adana olağanüstü kurak il oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı değerlendirmede Adana'nın son dönemlerde çok yağış almadığını ve olağanüstü kurak il olduğunu bildirdi.

IHA15 Mart 2024 Cuma 15:56 - Güncelleme:
Adana olağanüstü kurak il oldu
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Şubat ayında Türkiye'de 28.7 derece ile sıcaklık rekoru kıran Adana Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı 24 aylık standart yağış indeksi meteorolojik kuraklık durumuna göre olağanüstü kuraklık yaşayan iller arasında gösterdi. Öte yandan ASKİ (Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi)'nin paylaştığı verilere göre Adana'nın içme suyunu karşılayan Çatalan Barajında, doluluk oranı yüzde 77,85 olarak açıklandı.

Adana'da Şubat ayının kurak geçmesine rağmen henüz böyle bir riskin olmadığı belirtildi. Ancak kuraklığın böyle devam etmesi sonucunda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre ileriki yıllarda olağanüstü kuraklık derecesinde riskler ortaya çıkabileceği kaydedildi.

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