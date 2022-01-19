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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski yatakları barınakta yatak oluyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, kullanım ömrü dolmuş tekstil ürünleri, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında yatak olarak değerlendiriliyor.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 13:15 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 13:15
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Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kullanım ömrünü tamamlamış çarşaf, pike, yatak örtüsü, yastık kılıfı ve ameliyathane örtüleri 2019'dan bu yana barınağa bağışlanıyor.

Tekstil ürünleri, barınakta hayvanların uyudukları ve vakit geçirdikleri yerlere serilerek değerlendiriliyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Figen Özdemir ve Veri Giriş Sorumlusu Tülin Elif Elmas, son alarak hastanede kullanım ömrü dolmuş 2 bin 697 tekstil ürününü barınağa teslim etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Ramazan Özdemir, hastaneden gelen eski tekstil ürünlerinin hayvanların sağlığı ve konforu için çok önemli olduğunu belirtti.

Düzenli olarak getirilen kumaşların kirlendikçe yenileriyle değiştirildiğini ifade eden Özdemir, hastane yönetimine teşekkür etti.

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