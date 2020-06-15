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Adana'da, 150 bin liralık 'kaçak cep telefonu' operasyonu

Adana'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 150 bin lira olan 222 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

DHA15 Haziran 2020 Pazartesi 09:48 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:48
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’nde gümrük kaçağı cep telefonu satıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, adresi önceden belirlenen 5 iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda ise gümrüklenmiş piyasa değeri 150 bin lira olan 222 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Y., M.Ü., A.K. ve N.K. ise adliyeye sevk edildi.

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