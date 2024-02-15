İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2024 Perşembe / 6 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7599
  • EURO
    33,14
  • ALTIN
    1973.82
  • BIST100
    9194.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürüldüğü belirlendi, polis şüpheliyi gözaltına aldı
Güncel

Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürüldüğü belirlendi, polis şüpheliyi gözaltına aldı

Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürülerek gömüldüğü belirlendi, polisi arayarak cinayeti itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 12:41 - Güncelleme:
Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürüldüğü belirlendi, polis şüpheliyi gözaltına aldı
ABONE OL

Dün polisi arayan Yaşar B, 18 yaşındaki İpek Akgül'ü öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde bir portakal bahçesinin yakınına gömdüğünü söyledi.

Şüpheliyi gözaltına alan polis, Yaşar B'nin tarif ettiği bölgede, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Akgül'ün cesedine ulaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akgül'ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Anne Sihan Akgül, teşhis için gittiği Adana Adli Tıp Kurumu'nun önünde gazetecilere, Manisa'da yaşadıklarını ve kızının kısa bir süre önce Adana'ya akrabalarının yanına geldiğini söyledi.

Son görüşmelerinde kızının kendisinden evdeki ayısını istediği ve ondan sonra 4 gün çocuğundan haber alamadığını anlatan anne Akgül, "Kızım Sevgililer Günü'nden önce öldürüldü. Bu benim kızımın ayısı. Ben ona getirdim, kurban olurum ona. İpek, kızım bak sana ayını getirdim." diyerek gözyaşı döktü.

Akgül'ün cenazesinin, yarın merkez Seyhan ilçesi Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli Yaşar B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.