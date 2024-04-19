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Güncel

Adana'da açık saha tesislerinin toplu açılışı gerçekleştirildi

Adana'nın Çukurova ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca farklı illerde yapılan açık saha tesislerinin toplu açılışı gerçekleştirildi.

AA19 Nisan 2024 Cuma 18:26 - Güncelleme:
Adana'da açık saha tesislerinin toplu açılışı gerçekleştirildi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankasınca, Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle yürütülen "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi" projesi kapsamında 100. Yıl Mahallesi'nde yapılan tenis kortunda toplu açılış töreni düzenlendi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kardan, 12 ildeki 22 tesisi kapsayan projede yapımı tamamlanan 13 açık saha tesisinin açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.

Hizmete sunulan tesislerde genç sporcuların yetişeceğini belirten Kardan, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, spor sahalarının, gençlerin sağlıklı yetişmesini sağlayacak imkanlar sunduğunu anlattı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, hizmete sunulan spor tesisleri için tahsis edilen fonun, toplumların refahına, direncine ve uyumuna yapılan bir yatırım olduğunu dile getirdi.

Alman Kalkınma Bankası Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Direktörü Klaus Müller, işbirliğinin önemini vurgulayarak, "Bu tesisler sadece betondan ibaret tesisler değil işbirliğimizin nişanesi ve sağlıklı sporcuların, gençlerin yetiştirilmesi için vesiledir." dedi.

Konuşmaların ardından tenis kortunun da bulunduğu 13 açık saha tesisinin toplu açılışı yapıldı.

Katılımcılar, halk oyunları ekibinin sunduğu gösteriyi de izledi.

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