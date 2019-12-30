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Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

İHA30.12.2019  07:45 - Güncelleme: 30.12.2019  07:45
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak yaptığı çalışmada 6 yabancı uyruklu DEAŞ’lının izini tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca izi tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
 
TEM ekipleri ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti baskın yapıldı. Baskın yakalanan 2’si Irak, 4’ü Suriye vatandaşı adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 
Yakalanan zanlıların, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ileri sürüldü.

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