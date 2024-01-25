Adana'da eşini bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası istemiyle dava açıldı

Alihocalı Mahallesi'nde 20 Temmuz 2023'te müşteki K.E'nin evinde bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili adli kontrol tedbiri altına alınan kocası S.E. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanık S.E'nin evde eşi K.E. ile tartıştığını ve sonrasında çamaşır makinesinin arkasına cep telefonunun düştüğünü söyleyerek karısından telefonunu bulunduğu yerden almasını istediği belirtildi.

İddianamede, S.E'nin çamaşır makinesinin bulunduğu yere eğilen eşi K.E'ye bıçakla saldırdığı, öldürme kastıyla ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralayıp olay yerinden kaçtığı, eşinin hayati bölgelerini hedef alarak eylemini gerçekleştirdiği aktarılarak, sanığın üzerine atılı "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.